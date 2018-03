Rússia quer condenar Boris Berezovsky a nove anos de prisão Promotores russos pediram à Justiça nesta segunda-feira um mandado de nove anos de prisão para o magnata Boris Berezovsky, opositor do Kremlin e julgado mesmo sem estar presente por acusações de fraude e lavagem de dinheiro, informaram agências de notícias. Berezovsky, que vive em Londres, foi acusado no início deste ano de fraudar fundos da companhia aérea Aeroflot, cujas ações ele teve em meados da década de 1990, e de lavagem de dinheiro. Ele está sendo julgado sem estar presente em Moscou. O magnata refutou as acusações e não aceitou cooperar com a Justiça, dizendo que o julgamento é político. "O promotor falou na corte hoje e pediu para condenar Berezovsky a nove anos de prisão", afirmou o advogado Alexander Dudkin às agências. "A promotoria acredita que todas as acusações contra Berezovsky foram confirmadas na corte." A Grã-Bretanha repetidamente rejeitou as exigências da Rússia para extraditar Berezovsky para o julgamento --um dos vários incidentes que azedaram as relações entre os dois países. A promotoria decidiu ir adiante no julgamento independentemente da ausência do acusado. Berezovsky, um dos magnatas que ganhou bilhões de dólares na turbulência das reformas da era pós comunista, foi uma influente figura política na Rússia até cair criar rusgas com o presidente Vladimir Putin no início dos anos 2000. A Polícia Federal brasileira investiga se há relação entre Berezovsky e a empresa MSI, que administrou o departamento de futebol do Corinthians em 2005 e 2006 e que contratou jogadores de nível internacional, como o argentino Carlos Tevez. A suspeita é de que o clube paulista serviria para lavar dinheiro do russo e de outros investidores internacionais por meio da contratação de jogadores. (Por Oleg Shchedrov)