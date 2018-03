Rússia quer instalar novo míssil nuclear em 2009 A Rússia espera instalar em 2009 um novo míssil nuclear disparado por submarino, salientando sua determinação de reforçar seu arsenal atômico, disse um general em entrevista publicada na quinta-feira. O general-de-brigada Vladimir Popovkin, diretor de arsenal das Forças Armadas russas, disse ao jornal "Estrela Vermelha", do Ministério da Defesa, que a recente guerra contra a Geórgia "nos compele a repensar o atual estado das Forças Armadas e como elas devem se desenvolver mais". O presidente Dmitry Medvedev e o primeiro-ministro Vladimir Putin já prometeram mais verbas para a compra de novas armas de última geração, reforçando a modernização militar em curso. Na quarta-feira, Putin anunciou 3,1 bilhões de dólares adicionais para 2009, em parte para substituir equipamentos perdidos na guerra da Geórgia. Desde o início do mandato presidencial de Putin (2000-2008), a Rússia investiu bilhões de dólares nas Forças Armadas, mas seus cerca de 1 milhão de soldados continuam mal equipados, mal pagos e dependendo demais da atuação de recrutas nem sempre bem-dispostos para o trabalho. Analistas militares em Moscou dizem que grande parte das verbas adicionais simplesmente não chegou aos quartéis, devido a corrupção, desorganização e atrasos nos programas bélicos. Um deles é o Bulava, um míssil nuclear de longo alcance, disparado por submarinos, que Putin diz ser capaz de penetrar em qualquer defesa antimísseis --uma alusão ao sistema antimísseis global que os EUA querem instalar, com partes inclusive no Leste Europeu, tradicional esfera de influência russa. O Bulava é uma versão modificada do míssil terra-ar Topol-M. Sua estréia está pelo menos dois anos atrasada, depois de uma série de defeitos em testes. A Marinha russa declarou que o último teste do Bulava, em 18 de setembro, foi um sucesso --o míssil teria atravessado toda a Rússia, do mar Branco até o Extremo Oriente. Popovkin, que também é vice-ministro da Defesa, disse esperar que as Forças Armadas aceitem a operação do Bulava a partir de 2009. Segundo ele, melhorar a capacidade nuclear estratégica russa continua sendo prioridade, devido ao papel essencial desses mecanismos de defesa. "Enquanto formos uma potência nuclear, nenhum esquentadinho vai se aventurar a atacar o nosso país", disse o militar na entrevista.