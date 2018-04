Rússia quer que ONU anule independência de Kosovo A Rússia instou a Organização das Nações Unidas (ONU) neste domingo a anular a declaração de independência de Kosovo e afirmou que o fato pode causar uma escalada da violência étnica na região. "Nós esperamos que a missão da ONU e as forças lideradas pela Otan em Kosovo tomem ações imediatas para fazer valer seu mandato... incluindo anular as decisões dos organismos de governo de Pristina e tomando medidas administrativas duras contra eles", afirmou o Ministério de Relações Exteriores em um comunicado. A Rússia também pediu consulta ao Conselho de Segurança da ONU sobre a declaração de independência de Kosovo, segundo uma porta-voz da Rússia. O pedido é para um debate entre os 15 membros do conselho --que pode ser feito ainda neste domingo. (Por Dmitry Solovyov e Patrick Worsnip)