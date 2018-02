Rússia rejeita críticas a veto no Conselho de Segurança A Rússia repudiou as críticas internacionais ao seu veto a uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Síria, dizendo que são "absolutamente inaceitáveis" e atacou os planos dos Estados Unidos de trabalhar fora do âmbito do conselho para aumentar a pressão sobre o presidente Bashar al-Assad.