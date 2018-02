Rússia sugere à Grécia pedir ajuda a FMI e Banco Mundial

O presidente russo, Dmitry Medvedev, afirmou nesta terça-feira, 16, que disse ao primeiro-ministro da Grécia, George Papandreou, para pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial.

"Acabei de me reunir com o primeiro-ministro grego e recomendei que peça ajuda ao FMI e ao Banco Mundial para resolver os problemas do Estado grego", disse Medvedev antes de se reunir com o presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick.

"Nunca se sabe quem pedirá ajuda", respondeu Zoellick.