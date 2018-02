Rússia testa mísseis terra-ar em exercício militar, diz agência RIA A Rússia testou nesta terça-feira mísseis terra-ar durante exercícios do Exército na província de Astrakhan, no sul do país, informou um porta-voz do Ministério da Defesa, segundo a agência estatal de notícias RIA, em uma atitude para mostrar a força militar diante do conflito na vizinha Ucrânia.