Russo que divulgou vídeo de execução nazista se entrega

Um homem que confessou ter colocado na internet um vídeo com imagens do assassinato de duas pessoas executadas por neonazistas russos se entregou nesta quarta-feira, 15, à Polícia, mas foi libertado mais tarde, disse o Ministério do Interior. "Um desempregado de 24 anos se apresentou ao departamento da luta contra o crime organizado da Adiguésia", república do Cáucaso do Norte, disse à agência oficial russa Itar-Tass um porta-voz da Polícia, que não revelou a identidade da pessoa. O homem, que mora em Maikop, capital da Adiguésia, afirmou ser seguidor da ideologia nacional-socialista e disse que há dois anos disponibiliza na internet documentos de caráter nacionalista. Segundo o porta-voz policial, o indivíduo confessou que foi responsável por colocar na internet, no fim de semana, um vídeo com as imagens dos assassinatos de um cidadão do Tadjiquistão (Ásia Central) e de um morador da república russa do Daguestão, no Cáucaso, segundo as legendas do próprio vídeo. O homem disse que recebeu o vídeo por e-mail de uma mulher que não conhece e que não teve relação com os fatos gravados, de três minutos de duração. Ao fundo, é possível ouvir música heavy metal. Um dos homens diz: "Nós fomos presos por nacional-socialistas russos." As imagens apavorantes do vídeo mostram os assassinatos por neonazistas. Os criminosos decapitaram uma das vítimas e deram um tiro na cabeça da outra. No local, uma floresta, foi estendida uma bandeira vermelha com um círculo branco e uma suástica no meio. Especialistas policiais em audiovisuais analisam o vídeo para descobrir se as execuções foram reais ou se seria uma montagem. O Partido Nacional-Socialista da Rússia, grupo pouco conhecido no país, assumiu a autoria do duplo assassinato na terça-feira. Segundo a BBC, a porta-voz do ministério do Interior da Rússia, Irina Zubareva, disse à agência de notícias RIA Novosti que as autoridades estão investigando o vídeo que foi colocado na internet. "Como resultado da investigação, empregados da diretoria descobriram que os servidores que hospedam o vídeo das supostas execuções das duas pessoas estão em países estrangeiros", disse Zubareva. Esses países, segundo ela, já foram contatados. Ainda não há confirmação se as imagens são verídicas.