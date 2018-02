Russos marcham para apoiar proibição de adoção por norte-americanos

Carregando faixas com slogans como "As Crianças são o nosso futuro" e "América - Tire as mãos de nossas crianças", ativistas misturaram críticas aos EUA com pedidos de melhora no sistema tutelar russo.

"Essas crianças são nossas. Não devemos entregá-las", afirmou Natalya Bakhinova, 56, que caminhava em uma das duas colunas lideradas por bandas marciais e que convergiram na Praça Pushkin, em Moscou.

A polícia disse que 12 mil pessoas participaram do protesto, e os organizadores negaram acusações de que foram forçados ou pagos para realizar a passeata.

Moscou tem apontado a morte de uma criança de três anos, nascida na Rússia, como justificativa para a proibição. A criança morreu em janeiro no Texas, onde os país adotivos moram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A medida russa aumentou as tensões com os Estados Unidos, em meio a disputas relacionadas a temas como o conflito na Síria.

(Por Sonia Elks e Steve Gutterman)