Sanções precisam ser retiradas para relação com Ocidente voltar ao normal, diz premiê russo O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, disse nesta quinta-feira que as sanções contra o seu país precisam ser abandonadas para que se superem os problemas nas relações com o Ocidente, após ter se reunido com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em meio a um encontro de líderes na Ásia, segundo a agência de notícias Interfax.