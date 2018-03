São Petersburgo distribuirá GPS a turistas para evitar assaltos

Para evitar os assaltos aos estrangeiros que visitam a cidade russa de São Petersburgo, as autoridades da antiga capital dos czares vão oferecer a cada turista um GPS (Sistema de Posicionamento Global por satélite). "Com um GPS, não só seu dono seria localizado com grande precisão, como ele poderia ser socorrido em caso de necessidade", diz uma nota do serviço de imprensa de São Petersburgo divulgada neste sábado, 18. Em semanas, aparelhos de GPS estarão disponíveis no escritório do serviço de informação turística da cidade, que, devido aos seus canais, é comparada com Veneza e Amsterdã. "O problema da segurança dos visitantes é uma das prioridades do programa de desenvolvimento de São Petersburgo como centro turístico (2005-2010)", acrescenta o comunicado. Os altos índices de criminalidade, somado ao excesso de burocracia e aos altos preços dos hotéis, são considerados os fatores que impedem que a cidade atraia um maior número de turistas a cada ano. As principais atrações turísticas de São Petersburgo são o Museu Hermitage, os palácios dos czares, especialmente o Palácio de Verão de Peterhof, situado nos arredores da cidade, e os passeios pelos canais.