Sarajevo comemora prisão do ex-presidente Radovan Karadzic Milhares de pessoas se reuniam nas ruas de Sarajevo a noite para comemorar a prisão de Radovan Karadzic, acusado de genocídio após a morte de aproximadamente 11 mil cidadãos em um cerco que durou 43 meses. "Esta é a melhor coisa que poderia ter acontecido, você vê as pessoas comemorando em todos os lugares", afirmou Fadil Bico, morador de Sarajevo. "Eu chamei e acordei a minha família inteira." Filas de carros nas ruas buzinavam, enquanto a rádio estatal bosniana tocava trechos de discursos de Karadzic do período da guerra de 1992-95, quando liderou o poderio militar sérvo-bósnio, apoiado por Belgrado, contra muçulmanos bósnios e croatas. Ele ainda é acusado de genocídio devido ao massacre de aproximadamente 8 mil de muçulmanos em Srebrenica. Ele foi preso na Sérvia nesta segunda-feira após 11 anos escondido. (Reportagem de Daria Sito-Sucic)