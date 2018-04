Sarkisian é eleito presidente em primeiro turno na Armênia

O primeiro-ministro armênio, Serge Sarkisian, obteve 51,65% dos votos nas eleições presidenciais da Armênia, realizadas na terça-feira, segundo informou nesta quarta-feira, 20, a Comissão Eleitoral Central (CEC) do país. Com 99,49% dos votos apurados, Sarkisian, de 53 anos, obtém a maioria absoluta, que garante sua eleição em primeiro turno. Em segundo lugar aparece o ex-presidente armênio Levon Ter Petrosian, com 21,02% dos votos, seguido do líder do partido Orinats Erkir Artur Bagdasarian, com 16,33%. Os outros seis candidatos repartiram os votos restantes, em uma jornada eleitoral que contou com a participação de 69,25% dos cidadãos com direito a voto do país. Nikol Pashinián, um dos porta-vozes da campanha de Ter Petrosian, denunciou esta madrugada diversas irregularidades e assegurou que "os resultados divulgados pela CEC não correspondem às atas dos colégios eleitorais". "Houve casos de cortes de energia elétrica nos colégios eleitorais durante a apuração e de agressões aos representantes de Ter Petrosian", disse Pasinián.