Sarkozy anuncia candidatura à reeleição na França

Sarkozy, de centro-direita, anunciou sua candidatura no noticiário noturno do canal TF1, já que o socialista François Hollande, que lidera as pesquisas de opinião, fazia o seu segundo grande comício de campanha na cidade de Rouen, no norte da França.

"Sim, sou candidato à eleição presidencial", disse ele.

As pesquisas de intenção de voto colocam Hollande com uma vantagem de 5 a 8 pontos em relação a Sarkozy no primeiro turno das eleições, em 22 de abril. Candidatos de extrema direita e de centro estão mais atrás.

No segundo turno, em 6 de maio, o socialista tem vantagem de 15 pontos.

