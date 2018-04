Sarkozy anuncia que França não renunciará a armas nucleares

Efe

WASHINGTON- O presidente da França, Nicolas Sarkozy, garantiu nesta segunda-feira, 12, que não renunciará às armas nucleares até que esteja certo de que o mundo é um lugar seguro.

"Não posso abandonar as armas nucleares enquanto não tenha certeza de que o mundo é um lugar estável e seguro", afirmou Sarkozy em uma entrevista ao canal CBS.

Sarkozy está em Washington para participar da Conferência sobre Segurança Nuclear, a maior assembleia de líderes mundiais realizada nos Estados Unidos desde 1945, da qual participam 47 países. Esta é a segunda viagem que o governante faz à capital americana em duas semanas.

"Não posso colocar em perigo a segurança do meu país", disse o líder, que destacou que o papel de um chefe de Estado "é garantir a segurança de seu país e o destino de seus cidadãos".

Sarkozy sinalizou que seu país tem menos armas do que a Rússia e a China. "Paramos de fazer testes nucleares (...), anunciamos quantas ogivas temos, e que as reduzimos consideravelmente", disse. "Creio que, se for mais além, eu poderia colocar em perigo a segurança do país", considerou.