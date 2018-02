Sarkozy critica camiseta satírica O presidente francês, Nicolas Sarkozy, iniciou procedimentos legais contra os fabricantes de uma camiseta satírica que zombaram de sua reputação de defensor linha-dura da lei e da ordem, revelou no sábado o proprietário da empresa, Thierry Bouef. A empresa que fabrica a camiseta já está sendo processada por algumas grandes empresas, entre elas a Heineken e a Lacoste, devido aos slogans intransigentes das camisetas. Na sexta-feira, ela descobriu que os advogados do presidente tinham se unido à ação legal. "É espantoso. Não consigo entender", disse Boeuf à rádio France Info. "Há tantas outras coisas acontecendo neste país, e eu teria imaginado que há coisas melhores com que se preocupar que essas camisetas", ele acrescentou. A camiseta que irritou o presidente traz o nome de Sarkozy escrito em letras garrafais no peito, com um alvo de tiros tomando o lugar da letra "o" em seu nome. Acima de seu nome, o lema nacional da França, "liberdade, igualdade, fraternidade" aparece manchado de sangue. Promotores que investigam as várias queixas contra a empresa pensam em acusá-la de falsificação, uso indevido de nomes de marca e incitação ao terrorismo. O advogado de Boeuf disse que as camisetas são cômicas e acusou Sarkozy de tentar limitar a liberdade de expressão. "Me preocupo com a liberdade de sátira e a liberdade de humor", disse o advogado Roland Marmillot à France Info. O gabinete do presidente se negou a comentar o assunto. No início do ano Sarkozy indicou que estava disposto a ir aos tribunais para defender seu nome, depois de lançar uma ação criminal contra um jornalista que afirmou que o presidente enviara uma mensagem de texto a sua ex-mulher, pedindo que ela voltasse a ele, pouco antes de seu casamento com Carla Bruni. O presidente desmentiu a alegação e, mais tarde, desistiu da ação, depois de o jornalista envolvido ter escrito a ele e a Carla Bruni, pedindo desculpas.