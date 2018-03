Sarkozy defende reforma na ONU e no G8 para dar voz a emergentes O presidente da França, Nicolas Sarkozy, defendeu a reforma da Organização das Nações Unidas e do G8, que reúne os sete países mais industrializados do mundo e a Rússia, dizendo que as economias emergentes precisam ter mais voz. Em discurso feito minutos depois do corte de juros coordenado entre vários bancos centrais do mundo, Sarkozy disse que a crise financeira não pode ser resolvida por nenhum dos lados isoladamente. O presidente acrescentou que a ação conjunta entre governos e bancos centrais trará resultados concretos nas próximas horas. (Por Crispian Balmer)