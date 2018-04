Sarkozy diz que irá renegociar acordos militares na África

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, chegou nesta quinta-feira, 28, para uma viagem de dois dias na África do Sul, onde deve firmar acordos políticos e econômicos. Diante do Parlamento sul-africano, ele afirmou que renegociará todos os acordos militares no continente africano por meio de vias diplomáticas Foto: Associated Press O chefe de governo e sua nova mulher, Carla Bruni, cumprimentaram o presidente Thabo Mbeki ao desembarcar no aeroporto e Sarkozy seguiu para as discussões bilaterais. Entre as negociações, deve ser abordada a construção do segundo reator nuclear sul-africano antes que a rival americana Westinghouse ofereça uma proposta. Fazem parte da comitiva francesa mais 40 presidentes de empresas francesas, incluindo a grande exportadora de energia elétrica EDF, o grupo industrial Alstom e a companhia nuclear Areva. A África do Sul sofre com o fornecimento de eletricidade e a expansão do programa nuclear para geração de energia é considerado um caminho para solucionar a crise. Sarkozy chegou na quarta-feira ao Chade, onde se reuniu com seu colega Idriss Deby para tratar do desaparecimento de líderes da oposição durante o conflito no início do mês. Deby concordou em iniciar uma investigação sobre o assunto.