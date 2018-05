Sarkozy e Bush terão incontro informal neste final de semana

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e seu colega francês, Nicolas Sarkozy, vão se encontrar este fim de semana na casa de praia dos pais de Bush no estado de Maine, informou nesta quarta-feira, 8, a Casa Branca. Sarkozy está em férias numa mansão no Lake Winnipesaukee, em New Hampshire, cerca de 80 km de Kennebunkport, Maine, onde o ex-presidente George H.W. Bush e sua mulher, Barbara, pais do atual presidente, têm a propriedade chamada Walker's Point. Bush chega amanhã a Kennebunkport, onde participa no fim de semana de um casamento. O casal Bush receberá Sarkozy e sua mulher, Cecilia, para um almoço privado no sábado, disse o porta-voz presidencial Tony Snow. Laura Bush fez o convite ao casal Sarkozy durante encontros de líderes mundiais na Alemanha em junho, acrescentou. "Os EUA e a França compartilham a mais profunda amizade", destacou Snow. "Eles têm trabalhado juntos desde a fundação de nossa nação para proteger a liberdade em todo o mundo". Os Sarkozys estão hospedados numa mansão no Lake Winnipesaukee de propriedade do ex-executivo da Microsoft Michael Appe. Sarkozy diz que a mansão foi alugada por amigos, que o convidaram. O aluguel da propriedade é estimado em US$ 30.000 por semana. A falta de clareza sobre quem estaria pagando a conta tem provocado críticas entre políticos na França. Snow adiantou que o encontro dos presidentes será informal. "Não trata-se de uma reunião de cúpula. A agenda é 'Passe por aqui e nos visite'", brincou. A administração Bush viu com bons olhos a eleição de Sarkozy, acreditando que haveria uma melhoria nas relações entre os EUA e a França depois de anos de atritos provocados principalmente pelas críticas do ex-presidente Jacques Chirac à guerra no Iraque. Sarkozy expressou seu apreço pelos Estados Unidos durante a campanha eleitoral e prometeu reparar os laços com Washington.