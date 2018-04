Sarkozy e Carla Bruni reúnem-se com Nelson Mandela

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, e sua mulher, Carla Bruni, reuniram-se com Nelson Mandela na África do Sul, na sexta-feira, em um encontro descrito pela primeira-dama novata como profundamente emocionante. Fotos mostraram o casal sorrindo ao lado do ícone da luta contra o apartheid em sua primeira viagem juntos ao exterior depois que os dois se casaram secretamente quatro semanas atrás, gerando muito burburinho. "Eu gostei realmente dessa viagem. Conhecer o senhor Mandela e visitar a África do Sul foi uma experiência única e muito tocante", afirmou a repórteres franceses Bruni, uma modelo que virou cantora. Questionada sobre como via seu papel de primeira-dama, Bruni respondeu: "Eu espero acompanhar meu marido. Espero ser capaz de me envolver com as questões humanitárias. Ele me ajudará muito nesse quesito." Os índices de popularidade de Sarkozy viram-se prejudicados pelo conturbado romance e pelo casamento relâmpago com Bruni, ocorrido apenas quatro meses depois de o líder francês ter se divorciado de sua segunda mulher. Alguns acusaram o dirigente de ter sido impulsivo demais e de ter manchado a dignidade de seu cargo. Sarkozy empenhou-se ao máximo para elogiar sua nova mulher. "Ela está sendo fantástica porque tenho a impressão de que um monte de atenção foca-se nela", afirmou. "Eu fiquei realmente orgulhoso de tê-la comigo. Obrigado", afirmou o presidente, voltando-se para Bruni. Pouco antes, o casal tinha viajado até Robben Island e visitado a cela onde Mandela ficou preso durante o apartheid. (Reportagem adicional de Emmanuel Jarry)