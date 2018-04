Sarkozy e Hollande se isolam na liderança, mostra pesquisa

Hollande segue como favorito, e sua vantagem sobre Sarkozy saltou de 4 para 8 pontos percentuais. O presidente, por sua vez, abriu dez pontos sobre a direitista Marine le Pen e 12 sobre o centrista François Bayrou, segundo a pesquisa do instituto BVA, a ser publicada na terça-feira pelo jornal Le Parisien.

Numa simulação de segundo turno, Hollande vence Sarkozy por 58 a 42 por cento.

No fim de semana, outra pesquisa, do instituto LH2, já havia mostrado os dois principais candidatos se distanciando dos demais rivais, após vários meses em que os levantamentos indicavam um primeiro turno acirrado.

Hollande se beneficia do forte lançamento da sua campanha, no final de janeiro, e do bom desempenho em um debate pela TV contra o chanceler de Sarkozy, Alain Juppé.

Sarkozy, por sua vez, só deve formalizar sua candidatura perto de 16 de março, prazo limite para isso. Mas ele já está em campanha, adotando medidas ambiciosas para melhorar o índice de empregos e a competitividade do país, e obtendo apoio da chanceler alemã, Angela Merkel, na sua tentativa de permanecer no cargo.

Na pesquisa a ser divulgada na terça, Hollande aparece com 34 por cento das intenções de voto, contra 26 por cento de Sarkozy. Le Pen aparece com 16 por cento e Bayrou, com 14 por cento.

(Reportagem de Catherine Bremer)