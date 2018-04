Sarkozy: Europa precisa proteger sua indústria como fazem os EUA O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse nesta terça-feira que deveria alertar a União Europeia para proteger suas indústrias do mesmo jeito que os Estados Unidos fazem. "A partir do próximo domingo, a Itália e a França vão conversar com uma linguagem dura e pedir à Europa (em uma reunião de cúpula da União Europeia) para tomar decisões sólidas", disse Sarkozy durante uma coletiva de imprensa em Roma, acompanhado do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. "Se os Estados Unidos defendem suas fábricas do jeito que fazem, nós podemos fazer o mesmo na Europa. Se os Estados Unidos defendem sua indústria, eles estão certos. Talvez possamos fazer o mesmo na Europa", acrescentou o presidente francês. (Reportagem de Silvia Aloisi)