Sarkozy interromperá férias e volta para funeral em Paris

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, vai interromper suas férias nos Estados Unidos para voltar a Paris, onde deve comparecer ao funeral de um renomado cardeal na sexta-feira - mas deve pegar um jato de volta para se encontrar no sábado, como previsto, com o presidente norte-americano, George W. Bush. Sarkozy deve voltar para a capital francesa para o funeral do cardeal Jean-Marie Lustiger na catedral de Notre Dame, em Paris, informou nesta quinta-feira, 9, o Palácio do Eliseu. Sarkozy e sua família estão de férias em uma luxuosa residência em Wolfeboro (New Hampshire), a menos de cem quilômetros de Kennebunkport. O cardeal Lustiger, judeu que se converteu ao catolicismo quando era adolescente durante a Segunda Guerra Mundial, morreu no domingo, em Paris, aos 80 anos, vítima de câncer. A trajetória do ex-arcebispo de Paris (entre 1981 e 2005) foi elogiada unanimemente por líderes de outras religiões na França e pela classe política. O caixão com o corpo de Lustiger ficará a partir de hoje exposto na catedral de Notre Dame para que o povo renda homenagem ao cardeal. O primeiro-ministro francês, François Fillon, também estará no funeral.