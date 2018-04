Sarkozy lamenta ter maltrato homem em feira, mas não se desculpa O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse em entrevista publicada na terça-feira que deveria ter resistido ao impulso de xingar um homem que o destratou durante uma feira agrícola no fim de semana. O presidente, porém, não chegou a se desculpar pelo gesto. Um vídeo do incidente, divulgado no site do jornal Le Parisien e transformado em sucesso imediato na Internet, mostra Sarkozy insultando um homem que se recusou a apertar sua mão. "É difícil mesmo quando se é o presidente não reagir a um insulto", disse Sarkozy a leitores do Le Parisien, numa entrevista que, segundo o jornal, estava agendada com antecedência. "Só porque você é o presidente não significa que se torne um capacho. Dito isto, eu teria feito melhor em não responder." Mas a entrevista provocou mais controvérsia, pois Dominique de Montvalon, editor do Le Parisien, afirmou ao Canal Plus que Sarkozy nunca pronunciou a última frase, na qual se arrependia da resposta grosseira -- ela teria sido acrescentada por assessores posteriormente à entrevista. O editor disse que na quarta-feira o Le Parisien vai publicar a versão original da entrevista. O gabinete de Sarkozy disse que, mesmo que a frase não tenha sido proferida, ela representa o que se passa na cabeça do presidente. O incidente na feira agrícola ocorre num momento em que Sarkozy vê sua taxa de aprovação desabar para 36 por cento, menor índice desde sua eleição, em maio de 2007, e uma queda de 19 pontos em apenas três meses. Na entrevista, Sarkozy minimizou a importâncias das pesquisas, segundo as quais o primeiro-ministro François Fillon vem ofuscando politicamente o chefe. "Não dá para acreditar que quando as pesquisas são boas está tudo indo bem e que quando as pesquisas são ruins está tudo indo mal", afirmou. "Minha visão sobre o papel do presidente não é cultivar a amizade, ser o amigo que alguém sonharia em ter. É meu dever ser hiperativo para despertar um país que estava cochilando. Se eu não bato na mesa, se não exijo resultados, nada acontece." (Com reportagem de Laure Bretton)