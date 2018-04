Sarkozy lança campanha à reeleição nesta 4a

O presidente de centro-direita, que está atrás do rival socialista François Hollande em todas as pesquisas de opinião, colocou no Twitter que havia aceitado um convite para aparecer no noticiário noturno da TF1 às 17h (horário de Brasília).

Com o muito esperado anúncio, Sarkozy entrará oficialmente na disputa, embora os oponentes digam que ele está em campanha já há alguns meses.

"Agora a verdadeira campanha começa", disse o ministro das Relações Exteriores, Alain Juppé, um aliado próximo de Sarkozy, à rádio France Info.

Apesar das pesquisas mostrando que Hollande iria derrotar Sarkozy por até 15 pontos em uma disputa de segundo turno no dia 6 de maio entre os dois, o campo do presidente está confiante de que ele possa estreitar essa margem antes do primeiro turno, em 22 de abril.

Apesar de um índice de desaprovação de 68 por cento, Sarkozy espera se apresentar como um líder experiente, que pode arrastar a França para fora da depressão econômica e superar a crise da zona do euro junto com a chanceler alemã, Angela Merkel.

Mas com o desemprego cravado em 9,3 por cento, o mais alto em 12 anos, e uma enxurrada de notícias sobre empresas fechando ou realocando sua produção para o exterior, Sarkozy -que assumiu o cargo em 2007 prometendo um retorno ao pleno emprego- enfrenta uma luta árdua.

A agência de classificação de crédito Moody's advertiu na segunda-feira que poderia seguir a Standard & Poor's e retirar a nota AAA da França. O ministro das Finanças, François Baroin, prometeu cumprir as medidas feitas para promover crescimento e reduzir o déficit francês.

Números do PIB na quarta-feira davam um raro vislumbre de esperança.

Dados preliminares da agência de estatísticas INSEE mostravam que o produto interno bruto francês (PIB) obteve 0,2 por cento de crescimento no quarto trimestre. Uma pesquisa da Reuters com 36 economistas previu uma contração de 0,1 por cento em média.

Essa foi a primeira vez desde o início de 2009 que o crescimento trimestral francês superou o da vizinha Alemanha, que Sarkozy decretou como modelo econômico a seguir.

"NÃO EVENTO"

Nas últimas semanas Sarkozy anunciou um aumento no imposto sobre vendas para financiar um corte nos encargos sociais e está introduzindo um imposto de 0,1 por cento sobre as transações financeiras.

Ele deve detalhar sua plataforma de campanha em um discurso na cidade portuária de Marselha no domingo. Sarkozy planeja realizar seu primeiro comício na quinta-feira na cidade alpina de Annecy.

A líder do Partido Socialista, Martine Aubry, descreveu o ingresso de Sarkozy na campanha como um não-evento.

"Os franceses não estão interessados nesse tipo de comunicação... eles querem que lidemos com os problemas", disse na emissora de televisão francesa LCI.

Uma pesquisa da Harris Interactive sobre as intenções de voto no primeiro turno, publicada na quarta-feira, mostrou Hollande e Sarkozy ganhando um ponto cada, com 28 e 24 por cento, respectivamente.