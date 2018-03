Sarkozy nega ter participado de entrevista bêbado

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse nesta quarta-feira, 20, que não estava bêbado durante uma entrevista coletiva em que parecia ligeiramente sem fôlego e tentando não rir. Sarkozy rejeitou notícias segundo as quais ele poderia ter bebido antes da coletiva. Um vídeo do evento apareceu na Internet e já foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo. "Eu estava atrasado, então subi quatro degraus da escada por vez", disse Sarkozy ao diário Le Parisien. "Não bebo uma gota de álcool." Sarkozy participava de uma entrevista coletiva após um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a cúpula do G8 na Alemanha.