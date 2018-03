Sarkozy pede esforço da UE para aprovação de reformas O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pediu neste sábado que a União Européia (UE) pressionasse pela aprovação da reforma no tratado do bloco. Sarkozy afirmou que a rejeição da reforma do tratado da UE no referendo irlandês não deve gerar uma crise e confirmou que o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, garantiu que desafiaria os mais céticos em relação ao bloco e endossaria as mudanças. "Hoje, 18 países europeus ratificaram a reforma. Os outros devem ratificar ... para que o incidente irlandês não se transforme em uma crise", disse Sarkozy durante uma entrevista coletiva, acompanhado do presidente dos EUA, George W. Bush, em Paris. Outros também interpretaram o compromisso britânico de buscar a ratificação da reforma como um sinal de apoio aos esforços conjuntos da França e da Alemanha para proteger o acordo, conhecido como Tratado de Lisboa, no final deste ano, quando a França assumirá a presidência do bloco. Apesar disso, o primeiro-ministro de Luxemburgo e veterano da criação do acordo da UE, Jean-Claude Juncker, prevê o surgimento de uma Europa dividida, na qual um pequeno grupo de países do continente formularia iniciativas de políticas conjuntas isoladamente. "Levando em consideração que é cada vez mais difícil fazer com que os países caminhem juntos, provavelmente a única alternativa que restou é o 'Clube de Alguns"', afirmou Juncker, um dos candidatos ao cargo de presidente da UE, previsto pelo tratado.