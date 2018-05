Sarkozy perderia para os socialistas em eventual 2o turno

O Partido Socialista (PS) francês, que ainda deve escolher seu candidato para a votação de maio de 2012, venceria facilmente em um segundo turno contra Sarkozy, independentemente do nome escolhido pelo partido, indicou a pesquisa realizada pela Ifop.

O diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) e membro do PS, Dominique Strauss-Kahn, foi o candidato de esquerda mais popular, com 61 por cento dos votos contra os 39 por cento de Sarkozy em um eventual segundo turno.

O ex-líder socialista François Hollande receberia 56 por cento dos votos, caso fosse o candidato, contra 44 por cento de Sarkozy, e a atual presidente do partido, Martine Aubry, levaria 55 por cento no segundo turno, segundo a pesquisa.

A líder do partido de extrema direita, a Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, perderia para a esquerda e para a direita se ela passar do primeiro turno, levando 27 por cento dos votos contra 73 por cento de Sarkozy, e 25 por cento se concorrer com Strauss-Kahn.

A pesquisa de opinião para a revista Paris Match e a rádio Europe 1 foi realizada entre os dias 20 e 21 de abril com uma amostra de 917 pessoas.

(Reportagem de Vicky Buffery e Sophie Louet)