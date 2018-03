Sarkozy processa editora por manual de vodu com boneco seu

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, ameaçou processar uma editora caso ela não recolha um "manual de vodu" que vem com um boneco do presidente e vários alfinetes, informou o advogado de Sarkozy nesta terça-feira, 21. O boneco tem impressas no corpo algumas das frases mais famosas de Sarkozy, como "saia daqui, seu patético" - dita para um manifestante que se recusou a apertar sua mão em um evento no ano passado. Os leitores do manual são encorajados a espetar alfinetes sobre as frases. "Nicolas Sarkozy me instruiu a lembrar de que, não importa seu status ou sua fama, ele tem direitos absolutos e exclusivos sobre sua imagem", escreveu o advogado Thierry Herzog à editora K&B, em uma carta publicada no jornal Le Monde. Confirmando os detalhes à Reuters, Herzog disse que processará a editora caso não recolha o produto. A K&B lançou 20 mil cópias do manual com o boneco. A empresa também lançou uma boneca de Segolene Royal, rival de Sarkozy nas últimas eleições presidenciais francesas. O advogado dela disse que também está considerando um processo. O vodu é uma religião que remonta ao oeste da África, praticada em partes do Caribe, principalmente no Haiti, e no sul dos Estados Unidos. De acordo com uma crença bastante difundida, os seguidores do vodu espetam alfinetes em bonecos que representam seus inimigos, para amaldiçoá-los à distância. No entanto, especialistas em vodu dizem que o costume não é bem compreendido e, por isso, foi deturpado por quem não pratica a religião.