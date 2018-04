Sarkozy processa site por artigo sobre ex-esposa O presidente da França, Nicolas Sarkozy, abriu processo contra o site da revista Le Nouvel Observateur por causa de um artigo que transcrevia uma suposta mensagem de texto que ele teria enviado à sua ex-esposa, Cecilia, disse seu advogado na quinta-feira. A ação acusa o semanário de "falsificação e uso e aquisição de documentos falsificados," segundo o advogado Thierry Herzog. O artigo em questão, intitulado "A obsessão com Cecilia," foi publicado em 6 de fevereiro. Na terça-feira, um tribunal de Paris concedeu ao presidente a indenização simbólica de um euro num processo contra a empresa aérea Ryanair, que havia usado sem autorização a imagem de Sarkozy e de sua nova esposa, Carla Bruni, num anúncio. Sarkozy e Bruni se casaram na semana passada, depois de tornarem seu relacionamento público em dezembro -- quando fazia poucas semanas que Sarkozy e Cecilia haviam concluído o processo de divórcio. O site do Nouvel Observateur disse que Sarkozy enviou a Cecilia uma mensagem de texto sobre o relacionamento entre ambos, logo depois de se casar com Bruni. A publicação ainda não se manifestou sobre o processo. Embora o relacionamento de Sarkozy com a ex-modelo e cantora Bruni tenha fascinado a opinião pública e rendido várias manchetes e capas de revista, o caso aparentemente afetou a popularidade do presidente, já que muitos temem que ele esteja distraído de suas atribuições políticas, num momento de preocupação generalizada com a inflação. (Reportagem de Laure Bretton)