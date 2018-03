Sarkozy recebe Ingrid e diz que libertação é sinal de esperança A política franco-colombiana Ingrid Betancourt desembarcou em Paris nesta sexta-feira e foi recebida em uma cerimônia emotiva pelo presidente francês, Nicolas Sarkozy, que afirmou que sua libertação representava "uma mensagem de esperança". Betancourt foi resgatada na quarta-feira pelo Exército da Colômbia, após ter passado seis anos nas mãos das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). A França não teve participação na operação de resgate de Ingrid e outros sequestrados, incluindo três norte-americanos. Sua libertação era prioridade internacional do líder francês. Sarkozy e a primeira-dama Carla Bruni receberam Ingrid na pista do aeroporto, após ela ter desembarcado do avião que partiu de Bogotá trazendo também sua família. A França havia disponibilizado a aeronave para levar os filhos de Betancourt para a Colômbia na quinta-feira. Sarkozy e sua mulher abraçaram Betancourt e seguraram suas mãos, antes de também trocarem abraços com as crianças e os parentes dela. "Não queríamos recebê-la debaixo de chuva, assim, este dia ensolarado é uma mensagem de esperança para todos os que acreditam na liberdade", disse Sarkozy, visivelmente emocionado, em um breve discurso. "Ingrid Betancourt, bem-vinda. A França ama você", completou. Betancourt, chorando, afirmou que a França teve importante papel em seu resgate. Segunda ela, foi devido ao governo francês que a Colômbia optou por uma operação militar sem troca de tiros. "A operação impecável, extraordinária e perfeita do Exército colombiano que me permitiu estar aqui hoje também é resultado de seus esforços", disse ela. A libertação de Ingrid recebeu enorme cobertura da mídia na França. (Reportagem de Sophie Louet, Laure Bretton e Crispian Balmer)