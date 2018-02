Sarkozy rejeita corte de gastos e mantém semana de 35 horas A França manterá a jornada semanal de 35 horas de trabalho, permitindo a isenção tributária das horas extras, disse na terça-feira o presidente Nicolas Sarkozy, que também rejeitou a idéia de mais austeridade orçamentária. Ele disse que sua estratégia para equilibrar o orçamento da França até 2012, conforme prometido aos parceiros da UE, é estimular mais empregos e mais horas extras para gerar mais riquezas. Sarkozy qualificou a jornada de 35 horas, adotada há dez anos pelo governo socialista da época, como uma "catástrofe econômica", mas aparentemente reluta em abandoná-la, para não irritar sindicatos e eleitores. "Não acredito em austeridade. O que trouxeram as medidas de austeridade [do passado]? Mais desemprego, mais déficit e menos crescimento", disse Sarkozy à rádio RTL. "Austeridade consiste em enxugar gastos sem se preocupar em aumentar receitas. O que eu quero fazer é controlar os gastos para que cada cêntimo de euro seja bem gasto, mas ao mesmo tempo estimule o crescimento para que a receita cresça. Teremos um retorno maior porque as pessoas estarão trabalhando mais." Segundo ele, "haverá sempre uma semana de trabalho fixa, e será de 35 horas". Quem trabalhar além disso poderá deduzir o valor na declaração de imposto de renda. Muitos aliados, inclusive o presidente do seu partido, o UMP, gostariam de medidas mais incisivas e defendem o fim da jornada semanal de 35 horas. A resistência às reformas de Sarkozy se manifesta na queda da popularidade do presidente e na onda de greves e protestos dos últimos meses. Na semana passada, houve manifestações contra o aumento do tempo de contribuição previdenciária de 40 para 41 anos. Na entrevista à RTL, Sarkozy disse que vai manter o projeto porque o atual sistema é insustentável. Mas acrescentou que não vai seguir o conselho do sindicato patronal, que defende a ampliação da idade mínima de aposentadoria de 60 para 63 anos. "Não o farei. Não falei a respeito na minha campanha [eleitoral]. Não assumi esse compromisso com o povo francês, portanto não tenho mandato para tal." Ele disse também que não vai ceder na sua decisão de não substituir metade dos funcionários públicos que se aposentem, a fim de cortar gastos públicos. Isso levará ao fechamento de 11,2 mil vagas no setor educacional no próximo ano letivo. (Reportagem adicional de Crispian Balmer)