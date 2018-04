Sarkozy se dipõe a ir pessoalmente buscar Ingrid Betancourt O presidente Nicolas Sarkozy disse na quinta-feira, após a divulgação de depoimentos alarmantes sobre o estado de saúde de Ingrid Betancourt, que está pronto a ir buscar a refém franco-colombiana na América do Sul se as Farc o exigirem. Na Cidade do Cabo, na África do Sul, onde se encontra em viagem oficial, Sarkozy lançou um apelo aos rebeldes colombianos pela libertação imediata de Betancourt, que é refém há mais de seis anos. Ele destacou a importância do papel do presidente venezuelano, Hugo Chávez, mediador em várias libertações de reféns, e anunciou que ao longo do dia conversaria com o presidente colombiano Álvaro Uribe. "Apelo às Farc para que libertem Ingrid Betancourt imediatamente. É uma questão de vida ou morte, trata-se de uma questão de urgência humanitária. Eles não podem deixar essa mulher morrer", disse Sarkozy em coletiva de imprensa. "O destino de Ingrid depende de um gesto humanitário e não de um acordo humanitário. Hoje está claro que é uma corrida contra a morte que começou. Cada um está diante de suas próprias responsabilidades." De acordo com o presidente francês, "haverá aqueles que terão feito tudo para salvar Ingrid e haverá aqueles que carregarão a responsabilidade por sua morte". Após a libertação de quatro reféns entregues na quarta-feira a uma delegação venezuelana, Sarkozy saudou "o envolvimento e os esforços" de Hugo Chávez e pediu a ele "que faça uso de toda sua influência para salvar Ingrid Betancourt". "Eu ouvi o apelo que ele fez às Farc ontem à noite. Eu a retransmito com força. Conversei com ele [Chávez] e estou pronto, como deseja o presidente Chávez, se esta for uma condição para a libertação de Ingrid Betancourt, a ir eu mesmo à fronteira entre a Venezuela e a Colômbia para buscá-la, se essa for uma condição imposta pelas Farc", acrescentou. "Espero que todos compreendam que necessitamos também do presidente Chávez, e eu o agradeço muito sinceramente pelo que tem feito. Terei oportunidade de falar hoje mesmo com o presidente Uribe", disse. "Não podemos esperar mais. A França está engajada em buscar um acordo humanitário uma vez que Ingrid Betancourt esteja livre", declarou ainda Sarkozy. O presidente falou dos depoimentos de dois reféns libertados na quarta-feira, segundo os quais Ingrid Betancourt está "muito doente" e sofreu maus-tratos. (Por Emmanuel Jarry)