Sarkozy sobe em pesquisa eleitoral

Diversas pesquisas da intenção de voto dos eleitores para o primeiro turno no dia 22 de abril mostraram Sarkozy, que luta contra os desoladores índices de popularidade e a depressão econômica, ganhando de Hollande desde que começou sua campanha em meados de fevereiro. A mais recente mostrou que Sarkozy diminuiu pela metade a liderança do candidato socialista para 3,5 pontos percentuais em uma semana.

O candidato opositor, que na segunda-feira propôs uma nova taxa de impostos de 75 por cento para os milionários, continua bem à frente de Sarkozy nas pesquisas de opinião em o que será um provável segundo turno acirrado entre os dois candidatos em 6 de maio. A campanha de Sarkozy, porém, espera um primeiro turno forte, mostrando que pode mudar a opinião das pessoas no dia decisivo.

A pesquisa de terça-feita da empresa Ifop/Logica Business Consulting mostrou que Sarkozy diminuiu a distância no primeiro turno de 7 por cento na semana passada para 3,5 por cento, com 27 por cento de apoio dos eleitores, enquanto Hollande tem 31,5 por cento. Em pesquisas anteriores, Hollande tinha 32 por cento enquanto Sarkozy tinha 25 por cento de apoio.

A pesquisa com 959 pessoas concluiu que 22 por cento dos entrevistados ainda podem mudar de ideia no segundo turno, que acontecerá caso nenhum dos candidatos conquistar maioria absoluta no primeiro turno.

A votação é claramente uma competição entre dois candidatos, em que Sarkozy se mostra como um "par de mãos firmes" para retirar a França da turbulência econômica com reformas estruturais, enquanto Hollande, que é mais simpático aos eleitores mas a quem falta experiência ministerial, elevaria os impostos sobre riquezas para investir em educação e trabalho.

A líder da extrema direita Marine Le Pen e o centrista François Bayrou estão ambos 10 pontos atrás nas pesquisas para o primeiro turno. Seus partidários serão essenciais para o segundo turno. Diversos outros candidatos de partidos menores também participarão.