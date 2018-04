Sarkozy vai visitar a África do Sul com sua mulher O presidente francês, Nicolas Sarkozy, viajará com sua mulher à África do Sul no fim desta semana. Esta será a primeira viagem deles desde que se casaram secretamente no começo do mês. A ex-top model e cantora Carla Bruni irá com Sarkozy na viagem oficial, e então o casal ficará no país para uma visita particular, informou o diretor de assuntos internacionais da África do Sul, embaixador Gert Grobler, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira. A popularidade de Sarkozy tem sido abalada pelo polêmico romance e casamento com Carla, ocorrido poucos meses após o divórcio com sua segunda esposa. Ele é acusado de ser muito impulsivo. Sarkozy deve encontrar-se com o presidente Thabo Mbeki e com o ex-líder sul-africano Nelson Mandela na viagem de 28 e 29 de fevereiro, que começará pela Cidade do Cabo. Sarkozy pode usar a viagem para tentar melhorar sua imagem no continente. Ele causou polêmica em sua primeira visita presidencial à África subsaariana no ano passado, sugerindo que o continente havia fracasso em abraçar o progresso. Mas o foco estará quase certamente em oportunidades econômicas com a África do Sul, o maior país do continente. (Por Serena Chaudhry)