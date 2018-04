Scotland Yard investigará escândalo parlamentar no Reino Unido

A Scotland Yard, polícia metropolitana de Londres, informou nesta sexta-feira, 19, que investigará a relação de um grupo de deputados e lordes com o escândalo do uso abusivo de verbas parlamentares que provocou um escândalo envolvendo a classe política do Reino Unido recentemente.

A Scotland Yard e a Procuradoria do Reino Unido (Crown Prosecution Service, CPS na sigla em inglês), decidiram abrir uma investigação sobre "o suposto desvio de despesas de um pequeno grupo de deputados e lordes", segundo disse um porta-voz policial.

Embora a Polícia não tenha dado detalhes sobre a investigação ou sobre os envolvidos, a imprensa britânica indica que as atividades se centrarão em políticos acusados de enganar deliberadamente as autoridades ou de reivindicar dinheiro público para "hipotecas fantasmas".

A CPS e a Scotland Yard fecharam um acordo para atuar junto após várias semanas de reuniões para analisar se era válido iniciar uma investigação criminal do escândalo, revelado pelo jornal "The Daily Telegraph" em maio.

Na quinta-feira, o Parlamento do Reino Unido passou e divulgar em seu site detalhes das despesas dos deputados desde 2004, embora alguns dados importantes, como os endereços das propriedades dos interessados, tenham sido omitidos.

A maioria das páginas do documento aparecia borrada com tinta negra, por isso os jornais comentam que não seria possível conhecer os abusos cometidos por muitos dos deputados com o dinheiro público se o "Daily Telegraph" não os tivesse publicado antes.

As autoridades parlamentares se viram obrigadas a publicar estas informações após uma longa batalha legal com uma jornalista que as reivindicou sob o amparo da lei de liberdade de informação, que permite aos cidadãos solicitarem documentos ao Governo.

As revelações sobre os abusos dos deputados provocaram uma tempestade política que afetou todos os partidos, mas castigou especialmente os trabalhistas nas recentes eleições locais e europeias.

Escândalo com ex-premiê

De acordo com a lista de despesas divulgadas na página da internet do Parlamento, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair consertou o telhado de sua segunda casa com dinheiro dos contribuintes apenas dois dias antes de deixar seu cargo, em junho de 2007.

Embora o ex-líder trabalhista não tenha violado estritamente a normas da Câmara dos Comuns ao apresentar uma fatura de 7 mil libras (8.260 euros) por esse trabalho, o jornal "Financial Times" questiona em sua edição desta sexta-feira se o contribuinte deveria custear a manutenção da casa de um chefe de Governo que está a ponto de deixar o poder.