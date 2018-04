Secretário de Brown pede que parlamentares se contenham

O secretário de Negócios do Reino Unido, Peter Mandelson, advertiu os parlamentares que querem a renúncia do primeiro-ministro Gordon Brown de que essa atual "rebelião" pode tornar a situação do Partido Trabalhista ainda mais delicada.

Mandelson pediu que os dissidentes do partido pensem nas consequências de uma batalha pela liderança. O apelo do secretário vem em meio à reação negativa dos eleitores britânicos nas eleições locais, após os escândalos de gastos abusivos dos parlamentares.

"Parem de atacar o primeiro-ministro porque vocês apenas farão com que a posição do partido e do governo fique ainda pior", disse.

Apesar de o governo ter sofrido 11 baixas em quatro dias, Mandelson disse que a renúncia de Brown provocaria uma eleição antes que o governo pudesse completar reformas econômicas.

Brown se viu diante de uma nova crise no domingo, com pesquisas indicando um resultado desastroso para os trabalhistas nas eleições para o Parlamento Europeu. Líderes do partido temem que os resultados sejam ainda piores do que os das eleições locais, em que os trabalhistas perderam importantes prefeituras e centenas de cadeiras nas câmaras de vereadores.

No Reino Unido, o Partido Trabalhista se prepara para um novo desastre nas eleições europeias da quinta-feira passada, cujo resultado sairá hoje e um destacado trabalhista defendeu publicamente a substituição do chefe de Governo, Gordon Brown, em benefício da unidade do partido.

Em declarações à BBC lorde Falconer, que ocupou no Governo de Tony Blair o cargo de lorde chanceler, título do ministro da Justiça, pediu um debate urgente sobre a liderança do partido.

Falconer, amigo íntimo de Blair, advertiu que, se o primeiro-ministro se negar a renunciar, há potenciais candidatos dispostos a apresentar uma candidatura rival. O ex-ministro afirmou que há excelentes políticos no gabinete de Brown e deixou claro que o problema é simplesmente o primeiro-ministro.

A crise começou com o escândalo do reembolso de gastos pessoais de parlamentares, detonado pela publicação de relatórios de despesas apresentadas por membros do governo e da oposição.

Com Efe