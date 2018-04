Secretário de Energia britânico renuncia antes de julgamento

LONDRES - O secretário de Energia da Grã-Bretanha, Chris Huhne, renunciou nesta sexta-feira, 3, após ser informado de que será julgado por obstrução do trabalho da Justiça, num caso ocorrido em 2003. A renúncia é um duro golpe para o Partido Liberal-Democrata, parceiro minoritário no governo de coalizão liderado pelos conservadores. O partido indicou Ed Davey, da pasta de Empresas e Inovação, como seu substituto.

"Para evitar qualquer distração nos meus deveres oficiais ou na minha defesa do julgamento, estou renunciando ao cargo de secretário de Energia e Mudança Climática", disse Huhne em um curto comunicado, menos de uma hora depois da divulgação do seu indiciamento.

Huhne é acusado de pedir que a sua mulher, Vicky Pryce, assumisse uma multa por excesso de velocidade registrada em Essex, a leste de Londres, de modo que ele não perdesse a carteira de motorista.

"Concluímos que há suficientes evidências para imputar acusações criminais contra o sr. Huhne e a sra. Pryce por perverter o curso da Justiça", disse o diretor de Processos Públicos, Keir Starmer, em declaração transmitida pela TV. A audiência preliminar do caso foi marcada para 16 de fevereiro na Corte dos Magistrados de Westminster, no centro de Londres.

Huhne se diz inocente e, na carta de renúncia apresentada ao primeiro-ministro David Cameron, prometeu uma "defesa robusta". Cameron respondeu agradecendo a colaboração do secretário na formação da coalizão, e se dizendo "justamente orgulhoso" da sua participação no governo.

"Você teve um papel importante nos progressos feitos nas cúpulas (climáticas) de Cancún e Durban, e presto tributo à liderança que você demonstrou em ambas", disse Cameron.

Em 2010, outro dirigente liberal-democrata, David Laws, deixou o cargo de secretário-chefe do Tesouro, no qual passou apenas 17 dias, por causa de um escândalo envolvendo seus gastos. Os liberal-democratas ocupam cinco cargos de primeiro escalão no gabinete do conservador Cameron.