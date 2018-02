Ségolène deve tentar liderança do Partido Socialista francês

A socialista derrotada por Nicolas Sarkozy nas últimas eleições presidenciais na França, Ségolène Royal, já é oficialmente candidata à liderança de seu partido, que será decidida no Congresso desta formação em novembro. Veja também: Em baixa, Sarkozy completa um ano no poder Ségolène afirma há meses, com vistas às eleições presidenciais francesas de 2012, seu desejo de suceder seu ex-companheiro sentimental François Hollande, que deixará o cargo de primeiro-secretário do PS no Congresso de novembro, em Reims. Desde sua derrota para o conservador Nicolas Sarkozy no pleito pelo Palácio do Eliseu, há um ano, ela se comportou como chefe da oposição, e quer encarnar "uma concepção da renovação do socialismo na França e no mundo". "Se os militantes decidirem assim e acreditarem que é útil para o Partido Socialista (PS), aceitarei com alegria e determinação assumir esta formosa missão de chefe do partido", disse Ségolène diante de cerca de 400 militantes reunidos ontem à noite em um bairro popular de Paris. A atual presidente da região de Poitot-Charentes disse que emoldurou sua candidatura na "continuidade da esperança gerada pela campanha presidencial" de 2007. No entanto, para conseguir brigar novamente pelo Palácio do Eliseu Ségolène terá de enfrentar a concorrência na liderança do PS de Bertrand Delanoë, reeleito prefeito de Paris em março. Uma recente pesquisa mostra que Delanoë é o favorito dos franceses e dos simpatizantes socialistas para liderar o PS e eventualmente ocupar a chefia do Estado. Na enquete, Delanoë foi citado como preferido por 52% dos simpatizantes do PS em uma disputa direta contra Ségolène, que foi lembrada por 40%. Entre todos os franceses, a margem é ainda maior, com 59% para o prefeito de Paris, contra 28% para a ex-candidata presidencial. EFESégolène Royal confirma candidatura à chefia do Partido Socialista.