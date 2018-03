Seis soldados italianos ficam feridos em ataque no Afeganistão

Seis soldados italianos ficaram levemente feridos no ataque suicida contra um comboio italiano na província ocidental afegã de Herat. Segundo fontes do comando italiano no Afeganistão citadas pelos meios de comunicação na Itália, os feridos são três oficiais, três suboficiais e um soldado. O comboio fazia parte de uma coluna de veículos que estava realizando algumas manobras nas cercanias do aeroporto de Herat. A Itália participa com 2.400 militares desdobrados entre Cabul e a região ocidental de Herat da missão da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), liderada pela Otan. No dia 5 e agosto, a Itália cedeu à França o comando da missão da Isaf na região.