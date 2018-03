Senado da Holanda aprova ratificação do Tratado de Lisboa

O Senado da Holanda aprovou nesta terça-feira, 8, a ratificação do Tratado de Lisboa, que reforma as instituições da União Européia (UE), com 60 votos a favor e 15 contra, após um pedido do primeiro-ministro holandês, Jan Peter Balkenende, para que o procedimento fosse finalizado, apesar do "não" irlandês. Veja também: Entenda o referendo e o Tratado de Lisboa A Câmara Baixa do Parlamento holandês já tinha votado em 5 de junho a favor do Tratado e, com o apoio do Senado, o país se transformou no 21.º país da UE a concluir o procedimento parlamentar de ratificação. "Os irlandeses se pronunciaram, mas isso não pode ser motivo para que os outros países se calem", disse o primeiro-ministro ao Senado, antes da votação. Balkenende, o ministro de Exteriores, Maxime Verhagen, e o secretário de Estado de Relações Europeus, Frans Timmermans, mostraram sua satisfação com o amplo apoio no Senado, que também dá um sinal positivo aos outros países da UE, segundo a agência holandesa ANP. O presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, felicitou a Holanda e expressou sua gratidão ao Governo e ao Parlamento "devido ao grande apoio ao tratado refletido no resultado da votação de hoje". Segundo Barroso, "a aprovação mostra o importante que é ouvir todos os membros do bloco durante o procedimento de ratificação". A ratificação do Tratado de Lisboa entrará em vigor na Holanda depois que a rainha Beatrix assinar o texto e que ele foi publicado no Diário Oficial do Estado.