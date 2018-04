Separação de Kosovo altera política para separatistas, diz Rússia

A Rússia sugeriu nesta sexta-feira, 15, que a esperada declaração de independência do Kosovo, apoiada pelo Ocidente, afetará sua política para as duas províncias separatistas pró-Moscou da Geórgia, mas não chegou a afirmar que reconheceria de imediato a emancipação dessas regiões. Entenda o que está em jogo em Kosovo Kosovo evita anunciar data para independência Kosovo aprova lei que facilita declaração de independência O comunicado, divulgado depois de uma reunião do chanceler Serguei Lavrov com líderes das duas regiões pró-Moscou, não especificava de que forma seria alterada a política da Rússia com relação às duas províncias separatistas georgianas. Formalmente, a Rússia favorece a integridade territorial da Geórgia. Entretanto, Moscou oferece cidadania russa à maioria dos cidadãos da Abkházia e da Ossétia do Sul. "A declaração e o reconhecimento da independência do Kosovo sem dúvida serão levados em consideração quanto às situações na Abkházia e na Ossétia do Sul", advertiu o Ministério das Relações Exteriores por meio de nota. A Rússia tem advertido os países ocidentais que apóiam a independência do Kosovo que tal desdobramento daria legitimidade às aspirações dos separatistas georgianos - além de deixar implícito que em algum momento Moscou reconheceria os separatistas. O comunicado da chancelaria russa alega que o reconhecimento da independência do Kosovo "pressupõe uma revisão das normas comumente aceitas e dos princípios do direito internacional", sugerindo que a Rússia ficaria livre para agir como considerar mais adequado.