Sequestro de avião na Turquia termina após liberação de reféns Dois homens sequestraram um avião indo de Istambul do norte de Chipre no sábado, mas se entregaram e libertaram os reféns após a aeronave fazer um pouso forçado no sul da Turquia. O ministro do Interior da Turquia, Osman Gunes, disse que um dos sequestradores era turco e o outro tinha passaporte da Síria mas pode ser palestino. Os motivos do sequestro estão sendo investigados. O chefe da aviação civil Ali Ariduru disse que não estava clara a informação de testemunhas de que os sequestratores tinham uma bomba, mas aparentemente eles possuíam uma faca. O avião sequestrado tinha 136 passageiros e ia do norte de Chipre --popular destino de turistas estrangeiros-- para Istambul. O presidente da companhia aérea Atlas Jet, Tuncay Doganer, afirmou que a aeronave foi forçada a pousar porque não tinha combustível suficiente para chegar em Teerã como os sequestradores queriam. Muitos dos passageiros foram libertados pela saída de emergência. Os pilotos também escaparam mas quatro passageiros e dois tripulantes foram mantidos como reféns enquanto os sequestradores negociaram até se entregarem. (Reportagem adicional de Anil Isik em Ercan)