Série de explosões deixa ao menos dois mortos na Ingushétia

Uma série de explosões na região russa da Ingushétia deixou ao menos dois mortos e outros 33 feridos, incluindo policiais, disseram nesta sexta-feira, 19, autoridades locais.

Muitas das vítimas eram policiais que foram ao local por causa das primeiras explosões, o que leva as autoridades a crerem que se trata de uma armadilha, tática comumente usada pelos insurgentes da Chechênia.

As vítimas eram um policial e o dono da casa onde as primeiras explosões ocorreram, segundo o Comitê de Investigação Federal. Ao menos outras duas bombas explodiram após as forças de segurança chegarem no local. Do total de 33 pessoas hospitalizadas com ferimentos, 22 eram oficiais. O chefe policial local, também responsável pelo comitê regional de investigação, estaria entre os feridos, segundo a agência Interfax.

De acordo com o promotor chefe da Ingushétia, Yuri Turygin, as primeiras explosões ocorreram depois de policiais irem até a casa para checar uma denúncia de que haveria uma bomba no local, segundo uma agência de notícias, mas outras versões apontam para a presença de insurgentes na casa.

A crescente violência na Ingushétia, na Chechênia e no Daguestão, regiões voláteis da Rússia, alarma o Kremlin mais de duas décadas depois de as forças de segurança russas derrotarem rebeldes chechenos na segunda guerra separatista.

O presidente Dmitri Medvedev considerou a violência causada pelos insurgentes islâmicos no Cáucaso do Norte como o principal problema doméstico da Rússia. Segundo o mandatário, a situação mina a autoridade e o controle do governo sobre a região fronteiriça.

As autoridades culpam os rebeldes islâmicos pela maioria dos ataques. Medvedev enviou um representante à região neste ano para combater a pobreza e a corrupção, fatores considerados responsáveis pelo crescimento da insurgência.