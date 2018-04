Sérvia chama embaixador após EUA reconhecerem Kosovo

Em resposta à decisão dos Estados Unidos de reconhecerem a independência do Kosovo, a Sérvia chamou seu embaixador em Washington nesta segunda-feira, 18, disse o primeiro-ministro sérvio, Vojislav Kostunica. Veja também: Brasil vai esperar decisão da ONU sobre Kosovo EUA reconhecem independência de Kosovo UE permite reconhecimento individual Sérvios protestam contra independência Bush reconhece a independência de Kosovo Sérvia acusa líderes por 'crime contra a ordem' Kosovo luta pelo reconhecimento internacional Kosovo faz o mundo pisar em ovos Entenda o que está em jogo em Kosovo Mapa: a disputa dos Bálcãs Veja lista de países que reconhecem a independência do Kosovo "Essa manobra dos EUA não transformará um falso Estado (Kosovo) em um verdadeiro", disse Kostunica em pronunciamento ao Parlamento. "O governo ordenou o imediato retorno de nosso embaixador em Washington." Ainda segundo o premiê, o reconhecimento do Kosovo pelos EUA mostra "a verdadeira cara da América". Kostunica destacou o fato de a declaração de independência de Kosovo ter sido "unilateral, ilegal e imoral, realizada sob a proteção brutal das Nações Unidas e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)". "Os Estados Unidos violaram a lei internacional em seus próprios interesses", disse ele. Na semana passada, Belgrado ameaçou restringir - mas não cortar - seus laços diplomáticos com todas as nações que reconhecerem a independência de Kosovo. É provável que a Sérvia chame ainda seus embaixadores no Reino Unido, França, Alemanha e outros países que reconhecem Kosovo como Estado independente. "Os EUA e a União Européia estão roubando o Kosovo de nós, todos devem ter isso claro", disse o líder do ultranacionalista Partido Radical.