Sérvia diz que ataque a embaixada é inaceitável e lamentável Os ataques de quinta-feira a embaixadas e escritórios internacionais em Belgrado foram atos inaceitáveis e lamentáveis realizados por extremistas, disse o ministro das Relações Exteriores da Sérvia. "Eles feriram a imagem da Sérvia no exterior, eles não representam o sentimento coletivo do povo sérvio", afirmou Vuk Jeremic em entrevista à Reuters. "O governo sérvio é inflexível, atos de violência não vão ser permitidos nas ruas de Belgrado ou em qualquer lugar da Sérvia." Manifestantes contrários à independência de Kosovo invadiram e atearam fogo na embaixada dos Estados Unidos em Belgrado nesta quinta. A violência atingiu também outras embaixadas, além de bancos e lojas. Os EUA reagiram com indignação. "Estou ultrajado com este ataque da turba", disse o embaixador norte-americano na ONU, Zalmay Khalilzad, que deve pedir ao Conselho de Segurança uma nota de condenação ao incidente. (Reportagem de Ellie Tzortzi)