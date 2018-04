Sérvia e Kosovo decidem estreitar cooperação

Durante as discussões mediadas pela União Europeia em Bruxelas, os dois países da ex-Iugoslávia concordaram em definir a futura representação kosovar em reuniões regionais, segundo autoridades da UE.

A fórmula contorna a questão da independência de Kosovo, que a Sérvia se recusa a reconhecer, e aborda um dos temas mais polêmicos nas relações entre os dois governos desde que os kosovares declararam a independência em 2008.

A cooperação a respeito dessa e de outras questões que afetam as relações entre ambos os países é crucial para convencer os governos da UE de que a Sérvia está pronta para começar a negociar sua adesão ao bloco.

"Esses acordos são um importante passo à frente", disseram em nota a chefe da política externa da UE, Catherine Ashton, e o coordenador de ampliações do bloco, Stefan Fuele. "Eles são importantes não só para a Sérvia e Kosovo, mas para a estabilidade da região, e, portanto, para a UE."

A oficialização da candidatura sérvia à UE pode ser formalizada já na semana que vem, se todos os 27 países do bloco estiverem satisfeitos com o acordo desta sexta-feira. O assunto será discutido em nível técnico na terça-feira e a decisão pode ser tomada na cúpula dos chefes de governo europeu na quinta e sexta-feira.

"Estamos felizes que um dos problemas tenha sido eliminado", disse o negociador sérvio Borko Stefanovic. "Isso ... permite que a Sérvia também se coloque orgulhosamente perante a União Europeia com um histórico plenamente cumprido."

Em dezembro, Belgrado teve sua candidatura à UE rejeitada por causa da oposição de vários governos preocupados com as tensões fronteiriças no norte de Kosovo.

Essa região registrou violência no ano passado depois que forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma missão policial da UE e o governo kosovar, dominado por membros da maioria étnica albanesa, tentaram assumir o controle de dois postos fronteiriços que estavam em poder de membros da minoria sérvia de Kosovo.

Em resposta a isso, os servo-kosovares montaram barricadas e resistiram aos esforços do contingente da Otan para retomar as instalações. Dezenas de pessoas ficaram feridas nos confrontos, e um policial de etnia albanesa foi morto.

