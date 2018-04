Sérvia retira embaixador após EUA reconhecerem Kosovo A Sérvia informou nesta segunda-feira que está retirando seu embaixador nos Estados Unidos depois de Washington reconhecer a independência do Kosovo. "Nós ordenamos a retirada urgente de nosso embaixador em Washington e seu retorno a Belgrado", disse o primeiro-ministro Vojislav Kostunica, em sessão especial do parlamento. Kostunica afirmou que a decisão dos EUA é uma continuação da agressão da Otan, que começou quando a aliança militar bombardeou a Sérvia em 1999 para expulsar as forças do país que estavam em Kosovo e para acabar com uma brutal opressão contra separatistas albaneses. Ele afirmou que a Sérvia tomaria medidas semelhantes contra outros países que venham a reconhecer Kosovo, mas não mencionou as nações da União Européia que anunciaram reconhecimento a Pristina. Kostunica relatou que o reconhecimento de Kosovo mostra a "face verdadeira" da política de força norte-americana. "Kosovo não foi perdida, mas uma página nova em nossa história começou. A principal meta da política de Estado da Sérvia é trazer de volta Kosovo", afirmou o premiê em um discurso televisionado. Segundo ele, uma missão da UE que chegaria em breve a Kosovo é ilegal e representa uma violação à soberania da Sérvia. O primeiro-ministro fez um apelo para que os sérvios realizem protestos pacíficos, após dois dias de manifestações violentas em Belgrado. "A Sérvia tem que manter a estabilidade em ordem para reconquistar Kosovo", acrescentou. Kosovo declarou independência no domingo após quase nove anos sob administração da ONU. Os EUA e as maiores nações da UE reconheceram o novo país.