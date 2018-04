Sérvios de Kosovo atacam postos de fronteira Os sérvios de Kosovo saquearam na terça-feira dois postos de fronteira do norte da recém-criada República independente, expulsando policiais albaneses e da Organização das Nações Unidas (ONU) e obrigando à intervenção de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Grupos formados por centenas de pessoas, algumas delas usando máscaras de esquiador, queimaram escritórios da ONU, da alfândega e da polícia instalados dentro de contêineres colocados no que antes era a fronteira interna entre Kosovo e a Sérvia. Esse foi o pior episódio de violência ocorrido desde que os líderes albaneses de Kosovo declararam sua independência da Sérvia, no domingo. Ninguém ficou ferido nos ataques de terça-feira. "Parece que essa foi uma operação bem organizada, pelo número de ônibus que vimos rumando para o norte", afirmou um porta-voz da Kfor, a missão de paz liderada pela Otan e cujos soldados foram convocados pela missão administrativa da ONU em Kosovo, a Unmik, para intervir no incidente. Javier Solana, chefe da área de política externa da União Européia (UE), deve desembarcar em Kosovo ainda na terça-feira a fim de cumprimentar os líderes do novo país pela declaração de independência, reconhecida pela maior parte das potências ocidentais, mas considerada ilegal pela Sérvia e pela Rússia. Os sérvios de Kosovo, com o apoio do governo sérvio e da aliada Rússia, avisaram que não reconhecerão a autoridade de uma missão da UE encarregada de assumir o papel de supervisor de Kosovo no lugar da Unmik, nos próximos quatro meses. Os sérvios são majoritários na ponta noroeste de Kosovo, contígua com a Sérvia. A ONU não conseguiu impor sua autoridade sobre a área, onde as instituições oficiais da Sérvia encontram-se bem arraigadas -- com o apoio agora aberto da diplomacia russa. Cerca de 2 milhões de albaneses vivem em Kosovo junto de 120 mil sérvios ainda presentes na ex-Província. Metade desses sérvios concentra-se na área que se estende de Mitrovica até a fronteira com a Sérvia. Os demais vivem em enclaves isolados localizados mais ao sul. (Reportagem de Fatos Bytyci, Matt Robinson e Luke Baker)