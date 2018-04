Sérvios destroem posto fronteiriço de Kosovo A polícia da Organização das Nações Unidas (ONU) abandonou na terça-feira um posto de fronteira que foi destruído por sérvios que prometem nunca se submeter ao governo da maioria albanesa em Kosovo, província que declarou sua independência no domingo. Soldados dinamarqueses da KFOR (força internacional sob o comando da Otan) posteriormente ocuparam a guarnição na fronteira entre Kosovo e a Sérvia, segundo o comando do contingente, que não informou se essa tropa controla o acesso a Kosovo. O primeiro-ministro do novo país, Hashim Thaci, minimizou os ataques contra dois postos fronteiriços no norte, um dos quais foi completamente queimado. "Tudo está sob controle das autoridades da Otan, da polícia de Kosovo e da ONU, e nenhum incidente isolado vai afetar as celebrações da independência de Kosovo", disse ele em entrevista coletiva ao lado do chefe da diplomacia da União Européia, Javier Solana. "Kosovo é um integral, inseparável, e o território de Kosovo está garantido e reconhecido internacionalmente", disse Thaci. Testemunhas da Reuters viram a polícia da ONU destruir documentos oficiais e retirar computadores do posto semidestruído, para então partir num comboio escoltado por blindados. O chamado Portão 3-1, ao norte da localidade de Zubin Potok, foi abandonado. Carros sem placas passavam sem serem molestados. Uma fonte da ONU que esteve ali depois disse ter visto apenas um jipe com dois soldados estonianos sobre a fronteira. Solana admitiu que o reforço de 2.000 homens da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para reforçar a segurança em Kosovo -- inclusive na área sérvia do norte do novo país -- ainda não está disponível. "Não peçam que a missão faça hoje algo que não tem condições de fazer", disse ele. "Eu gostaria de dizer que ela será deslocada no território de Kosovo, de Kosovo inteiro. A KFOR está aqui e a KFOR já usou sua responsabilidade, suas obrigações aqui hoje." A força da Otan, que reúne 17 mil soldados de 35 países, conta com contingentes franceses, belgas, norte-americanos e dinamarqueses no norte. O vandalismo no posto fronteiriço mostra que a União Européia terá dificuldades na tarefa de substituir a ONU como força administradora de Kosovo. Até 1999, o local era apenas uma divisa entre províncias da Sérvia. Até a semana passada, foi uma passagem controlada pela ONU. Agora é uma fronteira internacional, ao menos para os países que reconheceram a independência de Kosovo. A Sérvia, que rejeitou a independência kosovar, diz que não permitirá que uma fronteira separe alguns sérvios dos demais. Sua aliada Rússia não tem tropas nos Bálcãs, mas prometeu se opor à independência "ilegítima" de Kosovo. Um jornalista sérvio disse à BBC que os ataques foram provocados por rumores de que a nova bandeira kosovar seria hasteada nos postos fronteiriços. Não está claro se a polícia da ONU e as autoridades alfandegárias kosovares voltarão a ocupar o posto na quarta-feira. (Reportagem adicional de Karin Strohecker em Viena)