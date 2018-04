Silvio Berlusconi é o mais votado nas eleições europeias

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, que se apresentou como cabeça de lista por seu partido nas eleições europeias, foi o candidato mais votado ao receber mais de 2,7 milhões de votos, segundo dados do Ministério do Interior italiano divulgados nesta segunda-feira, 8.

Veja também:

Com 35% dos votos, partido de Berlusconi amarga resultado

Partido pró-pirataria na web ganha vaga no Parlamento da UE

Partido de Brown fica em terceiro nas eleições

Partido de Merkel vence votação na Alemanha para a UE

Eleição marca fortalecimento da direita na Europa

Berlusconi obteve um total de 2.706.791 votos, frente aos 2.341.622 que recebeu no pleito europeu anterior, em 2004, quando também liderou as listas de seu partido, o Povo da Liberdade (PDL).

O primeiro-ministro cederá o posto de candidato mais votado aos postulantes que ocuparam o segundo lugar nas listas de sua legenda em cada uma das cinco circunscrições eleitorais italianas para as eleições europeias.

Com 100% dos votos apurados na Itália, o PDL obteve 29 cadeiras no Parlamento Europeu, sete a mais do que o opositor Partido Democrata (PD). A participação eleitoral em território italiano foi de 66,4%. Esta foi a primeira vez em que este índice ficou abaixo de 70% em um pleito europeu no país.